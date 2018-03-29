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КНДР і Південна Корея домовилися провести саміт 27 квітня

КНДР і Південна Корея домовилися провести саміт 27 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Південна і Північна Корея в четвер домовилися провести міжкорейський саміт 27 квітня, прагнучи поліпшити відносини і послабити військову напруженість. Про це УНН повідомляє з посиланням на Yonhap.

Згідно з результатами переговорів на вищому рівні, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрінуться в Будинку Миру в південнокорейській частини прикордонного села Панмунджом.

Обидві сторони також домовилися про контакти на робочому рівні в наступну середу, щоб обговорити протокол і безпеку, пов'язані з самітом, йдеться в заяві за результатами переговорів.

Міжкорейський саміт стане першим за більш ніж десятиліття.

Як повідомляв УНН, КНДР 24 березня прийняла пропозицію Республіки Корея провести переговори на високому рівні для визначення дати і місця проведення майбутнього міжкорейського саміту. 

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