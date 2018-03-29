КНДР і Південна Корея домовилися провести саміт 27 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Південна і Північна Корея в четвер домовилися провести міжкорейський саміт 27 квітня, прагнучи поліпшити відносини і послабити військову напруженість. Про це УНН повідомляє з посиланням на Yonhap.
Згідно з результатами переговорів на вищому рівні, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрінуться в Будинку Миру в південнокорейській частини прикордонного села Панмунджом.
Обидві сторони також домовилися про контакти на робочому рівні в наступну середу, щоб обговорити протокол і безпеку, пов'язані з самітом, йдеться в заяві за результатами переговорів.
Міжкорейський саміт стане першим за більш ніж десятиліття.
Як повідомляв УНН, КНДР 24 березня прийняла пропозицію Республіки Корея провести переговори на високому рівні для визначення дати і місця проведення майбутнього міжкорейського саміту.