КНДР и Южная Корея договорились провести саммит 27 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Южная и Северная Корея в четверг договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, стремясь улучшить отношения и ослабить военную напряженность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Yonhap.
Согласно результатам переговоров на высшем уровне, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретятся в Доме Мира в южнокорейской части пограничной деревни Панмунджом.
Обе стороны также договорились о контактах на рабочем уровне в следующую среду, чтобы обсудить протокол и безопасность, связанные с саммитом, говорится в заявлении по результатам переговоров.
Межкорейский саммит станет первым за более чем десятилетие.
Как сообщал УНН, КНДР 24 марта приняла предложение Республики Корея провести переговоры на высоком уровне для определения даты и места проведения будущего в апреле межкорейского саммита.