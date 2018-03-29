Зустріч на вищому рівні між Японією і КНДР може відбутися у червні

КИЇВ. 29 березня. УНН. Зустріч на вищому рівні між прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе та лідером КНДР Кім Чен Ином може відбутися вже в червні цього року. Про це повідомляє УНН з посиланням на японську газету Asahi.