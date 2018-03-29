Зустріч на вищому рівні між Японією і КНДР може відбутися у червні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Зустріч на вищому рівні між прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе та лідером КНДР Кім Чен Ином може відбутися вже в червні цього року. Про це повідомляє УНН з посиланням на японську газету Asahi.
Відзначається, що відповідне питання обговорювалося на одному з недавніх засідань Трудової партії Кореї, головою якої є Кім Чен Ин. У разі проведення, зустріч на вищому рівні між Японією і КНДР стане першою з грудня 2011 року.
Також, за даними газети, КНДР в даний час розглядає можливість проведення окремих зустрічей з усіма країнами шестисторонніх переговорів, включаючи Росію.
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Нагадаємо, CCTV (Центральне телебачення Китаю) повідомило, що Кім Чен Ин у рамках чотириденного візиту в КНР зустрівся в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. За словами голови КНР, Пекін буде сприяти безперервному зміцненню співпраці з Пхеньяном заради миру і захисту взаємних інтересів двох держав з метою підвищення добробуту їх народів, зміцнення миру і стабільності в регіоні. “Нам потрібно приділити особливу увагу зміцненню контактів між представниками молоді Китаю і КНДР, успадкувати існуючі дружні традиції”, — зазначив Сі Цзіньпін.
Лідер КНДР Кім Чен Ин в ході свого візиту до Пекіна запросив голову КНР Сі Цзіньпіна відвідати КНДР. Відзначається, що голова КНР “дав повну згоду”.
Поїздка в Піднебесну, яка тривала з 25 по 28 березня, стала для північнокорейського диктатора першим закордонним візитом після того, як він фактично очолив республіку після смерті свого батька Кім Чен Іра в 2011 році.