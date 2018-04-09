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КНДР готова обговорювати з США денуклеаризацію на Корейському півострові

Київ • УНН

 • 10582 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Пхеньян запевнив Вашингтон у тому, що лідер КНДР Кім Чен Ин готовий обговорювати з американським лідером Дональдом Трампом питання, що стосуються ядерного роззброєння. Про це повідомила американська газета The Wall Street Journal, інформує УНН.

“США підтвердили, що Кім Чен Ин згоден обговорювати денуклеаризацію Корейського півострова”, — сказав виданню американський урядовець. Газета не уточнює, коли і в якій формі були представлені запевнення з боку Пхеньяна. Видання зазначає, що офіційні особи двох держав підтримують контакт.

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Нагадаємо, Білий дім повідомив про те, що Трамп під час телефонної розмови з президентом Південної Кореї Мун Чже Іншому підтвердив намір зустрітися з Кім Чен Ином. Як стало відомо 8 березня, Кім Чен Ин передав Трампу через південнокорейських представників усне пропозицію про проведення зустрічі і глава американської адміністрації його прийняв.

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