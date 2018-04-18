Япония, США и Республика Корея рассчитывают на денуклеаризацию КНДР к 2020 году

Отмечается, что такой план в настоящее время обсуждается тремя сторонами. По данным источника Kyodo в японском правительстве, вопрос о сроках денуклеаризации Севера может быть открыто поднят во время переговоров, которые начались с переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят конкретные шаги, направленные на “полную, проверяемую и безвозвратную денуклеариацию” КНДР.

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Напомним, согласно ч сообщению The Wall Street Journal, Пхеньян заверил Вашингтон в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов обсуждать с американским лидером Дональдом Трампом вопросы, касающиеся ядерного разоружения.