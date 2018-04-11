Сеул розраховує на міжнародну підтримку процесу денуклеаризації Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Підтримка міжнародною спільнотою критично важлива для процесу денуклеаризації Корейського півострова. Про це заявив в середу міністр об’єднання Республіки Корея Чо Мін Ген в ході зустрічі з послом Великої Британії в Сеулі Саймоном Смітом, інформує УНН.
“Південнокорейський уряд вважає, що співпраця в рамках міжнародного співтовариства вкрай важлива для вирішення ядерної проблеми Пхеньяну і нормалізації міжкорейських відносин”, — зазначив Чо Мін Ген. Він висловив надію, що Велика Британія, яка також має своє посольство в КНДР, надасть активну підтримку цьому процесу.
Сміт в свою чергу підкреслив, що Лондон продовжить підтримувати мирні ініціативи Сеула.
Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ лідер КНДР обговорив з членами правлячої партії можливі переговори із США.