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Сеул рассчитывает на международную поддержку процесса денуклеаризации Кореи

Сеул рассчитывает на международную поддержку процесса денуклеаризации Кореи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Поддержка международным сообществом критически важна для процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в среду министр объединения Республики Корея Чо Мин Ген в ходе встречи с послом Великобритании в Сеуле Саймоном Смитом, информирует УНН.

"Южнокорейское правительство считает, что сотрудничество в рамках международного сообщества крайне важно для решения ядерной проблемы Пхеньяна и нормализации межкорейских отношений", - отметил Чо Мин Ген. Он выразил надежду, что Великобритания, которая также имеет свое посольство в КНДР, предоставит активную поддержку этому процессу.

Смит в свою очередь подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать мирные инициативы Сеула.

Как сообщал УНН, по информации СМИ лидер КНДР обсудил с членами правящей партии возможных переговорах с США.

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