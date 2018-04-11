Сеул рассчитывает на международную поддержку процесса денуклеаризации Кореи

"Южнокорейское правительство считает, что сотрудничество в рамках международного сообщества крайне важно для решения ядерной проблемы Пхеньяна и нормализации межкорейских отношений", - отметил Чо Мин Ген. Он выразил надежду, что Великобритания, которая также имеет свое посольство в КНДР, предоставит активную поддержку этому процессу.

Смит в свою очередь подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать мирные инициативы Сеула.

Как сообщал УНН, по информации СМИ лидер КНДР обсудил с членами правящей партии возможных переговорах с США.