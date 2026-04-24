Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на три недели

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Дональд Трамп объявил о продлении прекращения огня после переговоров в Белом доме. США планируют помочь Ливану в защите от группировки "Хезболла".

Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на три недели

Перемирие между Израилем и Ливаном продлено еще на три недели после переговоров в Белом доме. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, решение было принято после встречи в Овальном кабинете с высокопоставленными чиновниками обеих стран.

США будут работать с Ливаном, чтобы помочь ему в защите от "Хезболлы"

– заявил он.

Также президент США сообщил, что в ближайшее время планирует принять в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.

Предпосылки перемирия

16 апреля Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном. Перед этим в Белом доме состоялись первые за более чем 30 лет прямые переговоры между сторонами.

Израиль массово сносит жилые дома на юге Ливана после перемирия23.04.26, 08:05 • 19357 просмотров

До этого Израиль наносил удары по позициям группировки "Хезболла", которая осуществляла обстрелы израильской территории на фоне конфликта с Ираном.

Несмотря на объявленное перемирие, боевые действия полностью не прекратились. Ливан обвинил Израиль в авиаударе, в результате которого погибла журналистка Амаль Халиль, еще одна получила ранения.

Израильская сторона заявила, что действовала с целью обеспечения безопасности своих военных.

Перемирие в Ливане также было одним из пунктов, которые Иран выдвигал в рамках переговоров с США.

Ливан и Израиль проведут второй раунд прямых переговоров в США по перемирию24.04.26, 00:35 • 390 просмотров

Степан Гафтко

