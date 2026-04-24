Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на три недели

Перемирие между Израилем и Ливаном продлено еще на три недели после переговоров в Белом доме. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, решение было принято после встречи в Овальном кабинете с высокопоставленными чиновниками обеих стран.

США будут работать с Ливаном, чтобы помочь ему в защите от "Хезболлы" – заявил он.

Также президент США сообщил, что в ближайшее время планирует принять в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.

Предпосылки перемирия

16 апреля Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном. Перед этим в Белом доме состоялись первые за более чем 30 лет прямые переговоры между сторонами.

До этого Израиль наносил удары по позициям группировки "Хезболла", которая осуществляла обстрелы израильской территории на фоне конфликта с Ираном.

Несмотря на объявленное перемирие, боевые действия полностью не прекратились. Ливан обвинил Израиль в авиаударе, в результате которого погибла журналистка Амаль Халиль, еще одна получила ранения.

Израильская сторона заявила, что действовала с целью обеспечения безопасности своих военных.

Перемирие в Ливане также было одним из пунктов, которые Иран выдвигал в рамках переговоров с США.

