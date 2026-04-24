Ливан и Израиль проведут второй раунд прямых переговоров в США по перемирию
Киев • УНН
Дипломаты встретятся в Белом доме для обсуждения продления перемирия. Ливан предлагает вывод войск, а Израиль требует разоружения Хезболлы.
Ливан и Израиль проведут вторую сессию прямых переговоров в Вашингтоне, посвященную продлению режима прекращения огня между Израилем и группировкой "Хезболла". Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Встреча состоится в Белом доме с участием дипломатов обеих стран – посла Ливана в США Нади Хамаде Моавад и израильского посла Йехиэля Лейтера. По словам американского чиновника, президент США Дональд Трамп планирует лично поприветствовать стороны.
Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что его представительница предложит продлить действующее 10-дневное перемирие, которое вступило в силу на прошлой неделе.
Также ливанская сторона намерена поднять вопрос прекращения сноса домов в южных районах, находящихся под контролем Израиля.
По словам Ауна, в перспективе стороны могут перейти к более широким переговорам, которые будут предусматривать полное прекращение боевых действий, вывод израильских войск, освобождение пленных и восстановление контроля Ливана над приграничными территориями.
Позиция Израиля
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что главным препятствием для мира остается "Хезболла".
У нас нет серьезных разногласий с Ливаном… Препятствие одно – "Хезболла"
Он также призвал Бейрут сотрудничать в вопросе разоружения группировки.
Контекст
Это второй раунд прямых контактов между Ливаном и Израилем за последние десятилетия. Предыдущая встреча состоялась несколько дней назад и стала первой за около 30 лет.
Израиль сейчас контролирует буферную зону глубиной до 10 км на юге Ливана, объясняя это необходимостью предотвращения обстрелов своей территории.
