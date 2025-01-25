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Трамп неожиданно уволил генеральных инспекторов в ключевых госучреждениях США

Трамп неожиданно уволил генеральных инспекторов в ключевых госучреждениях США

Киев  •  УНН

 • 11429 просмотра

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Администрация Трампа без предупреждения уволила генеральных инспекторов в 17 федеральных агентствах США. Увольнения произошли через email-уведомление и без обязательного 30-дневного предупреждения Конгресса.

Администрация Дональда Трампа провела неожиданное увольнение генеральных инспекторов в ряде ключевых государственных учреждений. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Среди данных учреждений, которых коснулись изменения, были Министерства обороны, транспорта, энергетики, внутренних дел, а также ведомства, ответственные за дела ветеранов и жилищно-коммунальный сектор. 

По данным американских СМИ, в целом были уволены инспекторы в 17 агентствах, но глава надзорного органа Министерства юстиции остался в должности. Увольнения произошли без предварительного уведомления Конгресса, что противоречит действующему законодательству, которое требует предоставления такого уведомления за 30 дней до действий подобного характера. 

Большинство лиц, которые потеряли свои должности, были назначены именно во время первого срока Трампа. По информации, уволенные узнали о своем отстранении через сообщения по электронной почте, отправленные от имени директора персонала Белого дома. 

Пока что Белый дом воздерживается от комментариев относительно причин этих действий, оставляя многие вопросы открытыми.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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