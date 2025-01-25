Трамп несподівано звільнив генеральних інспекторів у ключових держустановах США

Адміністрація Дональда Трампа провела несподіване звільнення генеральних інспекторів у низці ключових державних установ. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Серед даних установ, яких торкнулися зміни, були Міністерства оборони, транспорту, енергетики, внутрішніх справ, а також відомства, відповідальні за справи ветеранів та житлово-комунальний сектор.

За даними американських ЗМІ, загалом було звільнено інспекторів у 17 агентствах, але голова наглядового органу Міністерства юстиції залишився на посаді. Звільнення відбулися без попереднього сповіщення Конгресу, що суперечить чинному законодавству, яке вимагає надання такого повідомлення за 30 днів до дій подібного характеру.

Більшість осіб, які втратили свої посади, були призначені саме під час першого терміну Трампа. За інформацією, звільнені дізналися про своє усунення через повідомлення електронною поштою, надіслані від імені директора персоналу Білого дому.

Поки що Білий дім утримується від коментарів щодо причин цих дій, залишаючи багато питань відкритими.

Трамп розпочав кампанію масової депортації нелегальних іммігрантів у США