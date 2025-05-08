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Трамп и премьер Канады обсудили войну рф против Украины - CBC

Киев • УНН

 • 1878 просмотра

Президент США стремился обсудить с премьер-министром Канады глобальные проблемы, включая войну между россией и Украиной, отношения с Китаем и ситуацию в Иране. Трамп хотел узнать мнение Карни по этим вопросам.

Трамп и премьер Канады обсудили войну рф против Украины - CBC

Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьер-министром Канады Марком Карни обсуждал глобальные проблемы, включая войну россии против Украины, отношения с Китаем и ситуацию в Иране, стремясь узнать мнение Карни по этим вопросам, со ссылкой на источник сообщило канадское издание CBC News, пишет УНН.

Детали

После встречи в Овальном кабинете под ярким светом телевизионных прожекторов новоизбранный премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп во вторник пошли в комнату Рузвельта на рабочий обед. По словам высокопоставленного канадского чиновника, большинство разговоров за едой касались вопросов внешней политики.

Сообщается, что президент США стремился "преломить хлеб" с Карни и "обсудить глобальные проблемы, которые разворачиваются при его правлении, а именно войну между россией и Украиной, враждебность с Китаем и ситуацию в Иране".

Чиновник сказал, что Трамп хотел узнать мнение Карни по вопросам, которые беспокоят президента США, на фоне того, как он пытается выполнить свое предвыборное обещание быстро положить конец войне в Украине и сдержать ядерные амбиции Ирана - два вопроса, которые оказались особенно сложными для администрации.

"Никогда не говори никогда": Трамп в Белом доме намекнул Карни на будущее Канады в составе США07.05.25, 00:23 • 4228 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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