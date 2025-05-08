Трамп і прем'єр Канади обговорили війну рф проти України - CBC
Київ • УНН
Президент США прагнув обговорити з прем'єр-міністром Канади глобальні проблеми, включаючи війну між росією та Україною, відносини з Китаєм і ситуацію в Ірані. Трамп хотів дізнатися думку Карні з цих питань.
Президент США Дональд Трамп під час розмови з прем'єр-міністром Канади Марком Карні обговорював глобальні проблеми, включаючи війну росії проти України, відносини з Китаєм і ситуацію в Ірані, прагнучи дізнатися думку Карні з цих питань, з посиланням на джерело повідомило канадське видання CBC News, пише УНН.
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Після зустрічі в Овальному кабінеті під яскравим світлом телевізійних прожекторів новообраний прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп у вівторок пішли до кімнати Рузвельта на робочий обід. За словами високопоставленого канадського чиновника, більшість розмов за їжею стосувалися питань зовнішньої політики.
Повідомляється, що президент США прагнув "переломити хліб" з Карні та "обговорити глобальні проблеми, які розгортаються за його правління, а саме війну між росією та Україною, ворожість з Китаєм і ситуацію в Ірані".
Чиновник сказав, що Трамп хотів дізнатися думку Карні з питань, які турбують президента США, на тлі того, як він намагається виконати свою передвиборчу обіцянку швидко покласти край війні в Україні і стримати ядерні амбіції Ірану - два питання, які виявилися особливо складними для адміністрації.
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