Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"

Бывший президент США и потенциальный кандидат от Республиканской партии на выборах в этом году Дональд Трамп в пятницу сигнализировал об открытости относительно одобрения республиканцами дополнительной помощи Украине, если она будет предоставлена в форме кредита, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Мы рассматриваем это прямо сейчас, и они говорят об этом, и мы думаем о том, чтобы сделать это в форме кредита, а не просто подарка - сказал Трамп во время выступления вместе со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном в своем поместье в Мар-а-Лаго.

"Мы продолжаем раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов, и мы посмотрим на это, - продолжил Трамп. - Но для меня гораздо важнее тот факт, что Европа должна активизироваться, и они должны дать деньги. Они должны уравнять. Если они не уравняют, я очень расстроюсь, потому что они пострадают гораздо больше, чем мы".

Трамп в течение нескольких месяцев выражал скептицизм относительно предоставления США помощи Украине, утверждая, что поддержка Украины не является жизненно важным американским интересом и что Европа должна предоставлять основную часть помощи. Его взгляды имели большое влияние среди его союзников в Конгрессе, что затрудняло прохождение помощи Украине в Палате представителей, контролируемой Республиканской партией, пишет издание.

Позиция бывшего президента США, как отмечает издание, "создала политическое минное поле" для спикера Джонсона.

Дополнение

Сенат США в прошлом месяце принял пакет финансирования национальной безопасности на сумму 95 миллиардов долларов, который включает 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Но Джонсон отказался вынести законопроект на обсуждение, поскольку союзники Трампа в Палате представителей выступают против предоставления большей помощи Украине, указывает издание.

Джонсон в течение нескольких месяцев заявлял, что Палата представителей "своевременно" рассмотрит вопрос о помощи, отодвигая сроки решения других важных вопросов, таких как государственное финансирование. Но в минувшие выходные спикер сузил график, объявив, что Палата представителей рассмотрит вопрос помощи Украине "сразу после" двухнедельных пасхальных каникул.

Демократы в обеих палатах заявили, что готовы поддержать помощь Украине в виде кредита, если это поможет выйти из тупика, даже если это не был их выбор с самого начала, пишет издание.