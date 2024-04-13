Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  123395 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  124946 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  126794 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  148956 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  124575 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136271 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161404 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139694 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134340 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117762 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  236525 просмотра
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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  275873 просмотра

Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"

Бывший президент США Дональд Трамп выразил открытость к одобрению республиканцами дополнительной помощи Украине в виде кредита, а не подарка, и призвал Европу предоставить Украине большую финансовую поддержку.

Война •   •  7194 просмотра
Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"

Шольц: нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что быстро стало понятно, что это не будет короткая война, и поставлять оружие и боеприпасы Украине придется еще долго.

Война •   •  7917 просмотра
Шольц: нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы

В оккупированной Керчи сообщили о работе российской ПВО, перекрывали движение по Крымскому мосту

По сообщениям местных телеграм-каналов и СМИ, российские системы противовоздушной обороны работали возле Крымского моста в Керчи, его временно перекрывали для движения транспорта.

Война •   •  8603 просмотра
В оккупированной Керчи сообщили о работе российской ПВО, перекрывали движение по Крымскому мосту

Электроснабжение до сих пор ограничивают в Харьковской области и в Кривом Роге, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

Было ограничено потребление электроэнергии в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге, производство электроэнергии из возобновляемых источников также было ограничено, а излишки электроэнергии передавались в Польшу.

Война •   •  9876 просмотра
Электроснабжение до сих пор ограничивают в Харьковской области и в Кривом Роге, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

Новый закон о мобилизации: министр заявил, что полиция не будет выдавать повестки, это работа ТЦК

Полиция не будет выполнять функции ТЦК, а лишь будет доставлять к ним тех, кто получил повестку и не пришел, согласно новому закону о мобилизации, указано министром внутренних дел Игорем Клименко.

Война •   •  11375 просмотра
Новый закон о мобилизации: министр заявил, что полиция не будет выдавать повестки, это работа ТЦК

В оккупированном Луганске сообщают о взрывах: что известно

Взрывы произошли возле машиностроительного завода во временно оккупированном городе Луганск на востоке Украины.

Война •   •  10937 просмотра
В оккупированном Луганске сообщают о взрывах: что известно

Свитолина обыграла соперницу из Румынии: Украина ведет в счете после первого дня в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Украина ведет в счете против Румынии после первого дня в квалификации Кубка Билли Джин Кинг по теннису, в котором Элина Свитолина и Леся Цуренко выиграли свои одиночные матчи.

спорт •   •  10269 просмотра
Свитолина обыграла соперницу из Румынии: Украина ведет в счете после первого дня в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

В Нидерландах лидер крайнеправой партии раскритиковал предоставление новой помощи Украине

Нидерланды выделили 1 миллиард евро на военную помощь Украине и 400 миллионов евро на ее восстановление, что возмутило нидерландского политика Герта Вилдерса.

политика •   •  12902 просмотра
В Нидерландах лидер крайнеправой партии раскритиковал предоставление новой помощи Украине

Богдановка на Бахмутском направлении сейчас под контролем Сил обороны, продолжаются интенсивные бои за населенный пункт - Минобороны

На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные бои за Богдановку: штурмовые группы противника пробились на северные окраины города, который сейчас находится под контролем Украины, сообщили в Минобороны.

Война •   •  13404 просмотра
Богдановка на Бахмутском направлении сейчас под контролем Сил обороны, продолжаются интенсивные бои за населенный пункт - Минобороны

Сырский: ситуация на восточном фронте существенно обострилась, переброшены дополнительные резервы

Ситуация на восточном фронте значительно обострилась, враг активизировал наступление и активно атакует позиции, что побуждает к принятию решений об усилении обороны средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, пополнении запасов беспилотников и противотанковых ракет, а также переброске дополнительных резервов.

Война •   •  13047 просмотра
Сырский: ситуация на восточном фронте существенно обострилась, переброшены дополнительные резервы