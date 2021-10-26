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Трагическая гибель оператора Хатчинс: ассистента ранее увольняли из-за инцидента с оружием

Киев • УНН

 • 26858 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Ассистента Дэвида Холлса, работавшего на съемках фильма “Ржавчина”, ранее уже увольняли из-за инцидента с оружием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Трагическая гибель оператора Хатчинс: ассистента ранее увольняли из-за инцидента с оружием

Детали

По данным членов команды, работавших в 2019 году с Холлсом над фильмом “Путь свободы”, на площадке неожиданно выстрелила винтовка. Она была без патронов, но с прахом. В результате громкого звука от выстрела оператор получил травму внутреннего уха.

Сообщается, что пострадавший два года назад оператор подтвердил факт происшествия, однако от дальнейших комментариев отказался.

После этой ситуации Холлса уволили.

“Холлса выгнали со съемочной площадки сразу после выстрела винтовки. Съемки не возобновлялись, пока Дэвид не ушел. Тогда составили протокол по инциденту”, — говорится в сообщении.

Напомним

Во время съемок фильма “Ржавчина” актер Алек Болдуин случайно застрелил 42-летнего оператора Галину Хатчинс и ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соуза. Алек выстрелил из реквизитного пистолета, который оказался заряженным.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины подтвердило украинское гражданство Галины Хатчинс.

Вечером 22 октября профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) подтвердил, что в пистолете, из которого стрелял актер, был боевой патрон.

Позже Болдуин прокомментировал трагедию. Коллега погибшей Хатчинс Сергей Светной в произошедшем обвинил халатный персонал и продюсеров, экономящих на опытных работниках.

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