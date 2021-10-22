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Загибель операторки від пострілу Алека Болдвіна: МЗС підтвердило українське громадянство жінки

Київ • УНН

 • 35715 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства. Про це УНН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Загибель операторки від пострілу Алека Болдвіна: МЗС підтвердило українське громадянство жінки

Цитата:

“МЗС України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з‘ясовує обставини та взаємодіє із американськими правоохоронцями в контексті розслідування. Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу”, — повідомив дипломат.

Контекст

Як писав УНН, американський актор, комік і письменник Алек Болдвін випадково вистрелив у 42-річну жінку під час зйомок фільму “Іржа” (Rust) в Нью-Мексико у США, у результаті чого вона загинула.

Як заявили представники офісу шерифа округу, стріляли у Галину Хатчінс, оператора-постановника фільму “Іржа”, і режисера Джоела Соуза. Жінка-оператор, за даними з відкритих джерел, уродженка України.

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