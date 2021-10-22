Загибель операторки від пострілу Алека Болдвіна: МЗС підтвердило українське громадянство жінки

Цитата:

“МЗС України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з‘ясовує обставини та взаємодіє із американськими правоохоронцями в контексті розслідування. Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу”, — повідомив дипломат.

Контекст

Як писав УНН, американський актор, комік і письменник Алек Болдвін випадково вистрелив у 42-річну жінку під час зйомок фільму “Іржа” (Rust) в Нью-Мексико у США, у результаті чого вона загинула.

Як заявили представники офісу шерифа округу, стріляли у Галину Хатчінс, оператора-постановника фільму “Іржа”, і режисера Джоела Соуза. Жінка-оператор, за даними з відкритих джерел, уродженка України.