Гибель оператора от выстрела Алека Болдуина: МИД подтвердил украинское гражданство женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
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"МИД Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования. Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь", - сообщил дипломат.
Контекст
Как писал УНН, американский актер, комик и писатель Алек Болдуин случайно выстрелил в 42-летнюю женщину во время съемок фильма "Ржавчина" (Rust) в Нью-Мексико в США, в результате чего она погибла.
Как заявили представители офиса шерифа округа, стреляли в Галину Хатчинс, оператора-постановщика фильма "Ржавчина", и режиссера Джоэла Соуза. Женщина-оператор, по данным из открытых источников, уроженка Украины.