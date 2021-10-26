Трагічна загибель операторки Гатчинс: асистента раніше звільняли через інцидент зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Асистента Девіда Холлса, який працював на зйомках фільму “Іржа”, раніше вже звільняли через інцидент зі зброєю. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
Деталі
За даними членів команди, які працювали 2019 року з Холлсом над фільмом “Шлях свободи”, на майданчику неочікувано вистрелила гвинтівка. Вона була без патронів, але з порохом. Унаслідок гучного звуку від пострілу оператор дістав травму внутрішнього вуха.
Повідомляють, що постраждалий два роки тому оператор підтвердив факт події, проте від подальших коментарів відмовився.
Після цієї ситуації Холлса звільнили.
“Холлса вигнали зі знімального майданчика одразу після пострілу гвинтівки. Зйомки не поновлювали, доки Девід не пішов. Тоді склали протокол щодо інциденту”, — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Під час зйомок фільму “Іржа” актор Алек Болдвін випадково застрелив 42-річну операторку Галину Гатчинс і поранив 48-річного режисера Джоела Соуза. Алек вистрілив із реквізитного пістолета, який виявився зарядженим.
Доповнення
Міністерство закордонних справ України підтвердило українське громадянство Галини Гатчинс.
Увечері 22 жовтня профспілка працівників індустрії розваг у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) підтвердила, що у пістолеті, з якого стріляв актор, був бойовий патрон.
Згодом Болдвін прокоментував трагедію. Колега загиблої Гатчинс Сергій Свєтной у тому, що сталося, звинуватив недбалий персонал та продюсерів, які економлять на досвідчених працівниках.