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Вмирала у нього на руках: колега загиблої Гатчинс висловився про трагедію

Київ • УНН

 • 24578 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Колега та друг загиблої операторки Галини Гатчинс Сергій Свєтной написав про своє бачення трагедії та зазначив, що у всьому винне недбальство недосвідченого персоналу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пост Свєтного у Facebook.

Вмирала у нього на руках: колега загиблої Гатчинс висловився про трагедію

Цитата

“Я стояв пліч-о-пліч Гали під час цього фатального пострілу, який забрав її життя і поранив режисера Джоела Соуза. Я тримав її на руках, коли вона вмирала. На моїх руках була її кров. І я хочу висловити свою думку, чому це сталося. Я вважаю, що маю на це право”, — саме так Сергій пояснив свій пост.

“У всьому винні недбальство та непрофесіоналізм. Халатність у тому, що людина, яка зобов’язана була перевірити зброю на майданчику, цього не зробила, людина, яка мала сказати, що на майданчику заряджена зброя, цього не зробила, людина, яка мала перевірити цю зброю перш ніж принести її на майданчик і цього не зробила. І зрештою смерть людини!” — ідеться у повідомленні.

За словами Свєтного, за зброю відповідала 24-річна дівчина.

“Я вважаю, що у нас були професіонали у всіх департаментах за винятком департаменту, який відповідав за зброю. Не може 24-річна дівчинка бути професіоналом у цій справі”, — додав він.

Окрім того, Сергій звернувся до продюсерів із проханням не економити на безпеці та наймати на роботу досвідчений персонал.

“З метою економії ви берете не зовсім кваліфікованих людей на дуже складну та небезпечну роботу, але беручи на роботу непрофесіоналів ви наражаєте на ризик себе та інших людей. Я розумію ви завжди боретеся за бюджет, але не можна так. У кожному департаменті має бути хоча б одна людина, яка знає свою справу не на словах”, — наголосив він.

Нагадаємо

Під час зйомок фільму “Іржа” актор Алек Болдвін вистрілив зі зброї, яку мали зарядити холостими патронами. Поранення дістало двоє людей — 42-річна операторка Галина Гатчинс і 48-річний режисер Джоел Соуза. Санітарна авіація доправила Гатчинс у лікарню, але лікарі не змогли врятувати її. Соуза за кілька годин виписали з лікарні. Наразі зйомки фільму зупинено.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України підтвердило українське громадянство Галини Гатчинс.

Увечері 22 жовтня профспілка працівників індустрії розваг у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) підтвердила, що у пістолеті, з якого стріляв на зйомках фільму “Іржа” (Rust) актор Алек Болдвін, був бойовий патрон.

Згодом актор Алек Болдвін, який випадково застрелив українку-операторку Галину Гатчинс, прокоментував трагедію.

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