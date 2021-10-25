Умирала у него на руках: коллега погибшей Гатчинс высказался о трагедии

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“Я стоял плечом к плечу Галы во время этого рокового выстрела, который забрал ее жизнь и ранил режиссера Джоэла Соуза. Я держал ее на руках, когда она умирала. На моих руках была ее кровь. И я хочу выразить свое мнение, почему это произошло. Я считаю, что имею на это право”, — именно так Сергей объяснил свой пост.

“Во всем виноваты халатность и непрофессионализм. Халатность в том, что человек, который обязан был проверить оружие на площадке, этого не сделал, человек, который должен сказать, что на площадке заряжено оружие, этого не сделал, человек, который должен проверить это оружие прежде чем принести его на площадку, и этого не сделал. И в результате смерть человека!” — говорится в сообщении.

По словам Светного, за оружие отвечала 24-летняя девушка.

“Я считаю, что у нас были профессионалы во всех департаментах за исключением департамента, который отвечал за оружие. Не может 24-летняя девочка быть профессионалом в этом деле”, — добавил он.

Кроме того, Сергей обратился к продюсерам с просьбой не экономить на безопасности и нанимать на работу опытный персонал.

“С целью экономии вы берете не совсем квалифицированных людей на очень сложную и опасную работу, но принимая на работу непрофессионалов вы подвергаете риску себя и других людей. Я понимаю вы всегда боретесь за бюджет, но нельзя так. В каждом департаменте должен быть хотя бы один человек, который знает свое дело не на словах”, — подчеркнул он.

Напомним

Во время съемок фильма “Ржавчина” актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое должны были зарядить холостыми патронами. Ранение получило два человека — 42-летняя оператор Галина Гатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Сейчас съемки фильма остановлены.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины подтвердило украинское гражданство Галины Гатчинс.

Вечером 22 октября профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) подтвердил, что в пистолете, из которого стрелял на съемках фильма “Ржавчина” (Rust) актер Алек Болдуин, был боевой патрон.

Позже актер Алек Болдуин, который случайно застрелил украинку-оператора Галину Гатчинс, прокомментировал трагедию.