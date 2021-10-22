Загибель операторки: у пістолеті, з якого стріляв Болдвін, був один бойовий патрон

Цитата

"... актор випадково вистрілив одним бойовим патроном на місці зйомок, поціливши в оператора ... і режисера", - йдеться в повідомленні, яке розіслала профспілка своїм членам.

Додамо

Під час репетиції Болдвін вистрілив зі зброї, яка мало бути заряджена холостими патронами. Поранення отримали двоє людей - 42-річний оператор Галина Хатчінс і 48-річний режисер Джоел Соуза. Санітарна авіація доставила Хатчінс в лікарню, але лікарі не змогли врятувати її. Соуза через кілька годин виписали з лікарні. В даний час зйомки фільму припинені.

У заяві, поширеній в п'ятницю офісом шерифа округу Санта-Фе, не уточнюється, "як відбулися ці події і який тип заряду використовувався у зброї". В офісі шерифа також підтвердили, що звинувачення у зв'язку зі тим, що трапилося на даний момент не пред'явлено.

Сам Болвуін, в свою чергу, заявив, що повністю співпрацює з поліцейськими в з'ясуванні всіх обставин інциденту зі стріляниною на зйомках.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства.