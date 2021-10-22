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Гибель оператора: в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон

Киев • УНН

 • 33451 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В пистолете, из которого стрелял на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) актер Алек Болдуин, был боевой патрон. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), передает УНН.

Гибель оператора: в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон

Цитата

"... актер случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съемок, попав в оператора ... и режиссера", - говорится в сообщении, которое разослал профсоюз своим членам.

Добавим

Во время репетиции Болдуин выстрелил из оружия, в которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летний оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. В настоящее время съемки фильма приостановлены.

В заявлении, распространенном в пятницу офисом шерифа округа Санта-Фе, не уточняется, "как произошли эти события и какой тип заряда использовался в оружии". В офисе шерифа также подтвердили, что обвинения в связи с тем, что случилось на данный момент не предъявлено.

Сам Болвуин, в свою очередь, заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств инцидента со стрельбой на съемках.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, у украинскому гражданству.

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