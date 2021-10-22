"Немає слів": актор Алек Болдвін відреагував на вбивство українки під час зйомок фільму у США

Цитата

“Немає слів, щоб передати мій шок і печаль у зв’язку з трагічним нещасним випадком, який забрав життя Галини Хатчинс, дружини, матері і нашої вельмишановної колеги. Я повністю співпрацюю з розслідуванням поліції, щоб з’ясувати, як сталася ця трагедія і я підтримую зв’язок з її чоловіком, пропонуючи свою підтримку йому і його родині. Моє серце розбите за її чоловіка, їх сина і всіх, хто знав і любив Галину”, — написав він.

Контекст

Під час репетиції Болдвін вистрілив зі зброї, яка мало бути заряджена холостими патронами. Поранення отримали двоє людей — 42-річна операторка Галина Хатчінс і 48-річний режисер Джоел Соуза. Санітарна авіація доставила Хатчінс в лікарню, але лікарі не змогли врятувати її. Соуза через кілька годин виписали з лікарні. Наразі зйомки фільму припинені.

У заяві, поширеній в п’ятницю офісом шерифа округу Санта-Фе, не уточнюється, “як відбулися ці події і який тип заряду використовувався у зброї”. В офісі шерифа також підтвердили, що звинувачення у зв’язку зі тим, що трапилося на цей час не пред’явлено.

Доповнення

Згодом Міністерство закордонних справ України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства.

Ввечері 22 жовтня профспілка працівників індустрії розваг в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) підтвердила, що у пістолеті, з якого стріляв на зйомках фільму “Іржа” (Rust) актор Алек Болдвін, був бойовий патрон.