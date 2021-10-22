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"Нет слов": актер Алек Болдуин отреагировал на убийство украинки во время съемок фильма в США

Киев • УНН

 • 40038 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Американский актер Алек Болдуин, который случайно застрелил украинку-операторку Галину Гатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина", впервые прокомментировал трагедию. Ответную реакцию он обнародовал в Twitter, передает УНН.

"Нет слов": актер Алек Болдуин отреагировал на убийство украинки во время съемок фильма в США

Цитата

“Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим несчастным случаем, который унес жизни Галины Хатчинс, жены, матери и нашей многоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с расследованием полиции, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия и я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито по ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину”, — написал он.

Контекст

Во время репетиции Болдуин выстрелил из оружия, что было заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека — 42-летняя операторка Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Сейчас съемки фильма приостановлены.

В заявлении, распространенном в пятницу офисом шерифа округа Санта-Фе, не уточняется, “как произошли эти события и тип заряда использовался в оружии”. В офисе шерифа также подтвердили, что обвинения в связи с тем, что случилось в настоящее время не предъявлено.

Дополнение

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, в украинском гражданства.

Вечером 22 октября профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) подтвердила, что в пистолете, из которого стрелял на съемках фильма “Ржавчина” (Rust) актер Алек Болдуин, был боевой патрон.

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