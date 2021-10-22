"Нет слов": актер Алек Болдуин отреагировал на убийство украинки во время съемок фильма в США

Во время репетиции Болдуин выстрелил из оружия, что было заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека — 42-летняя операторка Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Сейчас съемки фильма приостановлены.
В заявлении, распространенном в пятницу офисом шерифа округа Санта-Фе, не уточняется, “как произошли эти события и тип заряда использовался в оружии”. В офисе шерифа также подтвердили, что обвинения в связи с тем, что случилось в настоящее время не предъявлено.
Дополнение
Впоследствии Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, в украинском гражданства.
Вечером 22 октября профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) подтвердила, что в пистолете, из которого стрелял на съемках фильма “Ржавчина” (Rust) актер Алек Болдуин, был боевой патрон.