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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Полтаву: количество погибших возросло до 14 человек

Атака рф на Полтаву: количество погибших возросло до 14 человек

Киев  •  УНН

 • 6871 просмотра

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В результате российской ракетной атаки на Полтаву погибли 14 человек, среди них 2 детей. Пострадало 17 человек, спасены 22 человека, а психологическую помощь получили 194 человека.

Количество погибших в Полтаве из-за вчерашней российской ракетной атаки возросло до 14 человек, из них 2 ребенка.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

В Полтаве количество погибших возросло до 14 человек, из них 2 ребенка. 17 человек пострадали, среди них 4 детей. 22 - спасены

- говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 194 лицам, из них - 11 детей.

Дополнение

Как ранее писал УНН из-за вражеского ракетного удара в Полтаве 6 жилых домов и детсад остались без теплоснабжения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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