Атака рф на Полтаву: количество погибших возросло до 14 человек
Киев • УНН
В результате российской ракетной атаки на Полтаву погибли 14 человек, среди них 2 детей. Пострадало 17 человек, спасены 22 человека, а психологическую помощь получили 194 человека.
Количество погибших в Полтаве из-за вчерашней российской ракетной атаки возросло до 14 человек, из них 2 ребенка.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
В Полтаве количество погибших возросло до 14 человек, из них 2 ребенка. 17 человек пострадали, среди них 4 детей. 22 - спасены
Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 194 лицам, из них - 11 детей.
Дополнение
Как ранее писал УНН из-за вражеского ракетного удара в Полтаве 6 жилых домов и детсад остались без теплоснабжения.