Атака рф на Полтаву: кількість загиблих зросла до 14 людей

Кількість загиблих у Полтаві через вчорашню російську ракетну атаку зросла до 14 людей, з них 2 дитини.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

У Полтаві кількість загиблих зросла до 14 людей, з них 2 дитини. 17 людей постраждали, серед них 4 дітей. 22 – врятовані