Атака рф на Полтаву: кількість загиблих зросла до 14 людей
Київ • УНН
Внаслідок російської ракетної атаки на Полтаву загинуло 14 людей, серед них 2 дітей. Постраждало 17 осіб, врятовано 22 людини, а психологічну допомогу отримали 194 особи.
Кількість загиблих у Полтаві через вчорашню російську ракетну атаку зросла до 14 людей, з них 2 дитини.
Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
У Полтаві кількість загиблих зросла до 14 людей, з них 2 дитини. 17 людей постраждали, серед них 4 дітей. 22 – врятовані
Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 особам, з них – 11 дітей.
Доповнення
Як раніше писав УНН через ворожий ракетний удар у Полтаві 6 житлових будинків та дитсадок залишились без теплопостачання.