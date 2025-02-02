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Атака рф на Полтаву: кількість загиблих зросла до 14 людей

Атака рф на Полтаву: кількість загиблих зросла до 14 людей

Київ • УНН

 • 41784 перегляди

Внаслідок російської ракетної атаки на Полтаву загинуло 14 людей, серед них 2 дітей. Постраждало 17 осіб, врятовано 22 людини, а психологічну допомогу отримали 194 особи.

Кількість загиблих у Полтаві через вчорашню російську ракетну атаку зросла до 14 людей, з них 2 дитини.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

У Полтаві кількість загиблих зросла до 14 людей, з них 2 дитини. 17 людей постраждали, серед них 4 дітей. 22 – врятовані

- йдеться в повідомленні.

Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 особам, з них – 11 дітей.

Доповнення

Як раніше писав УНН через ворожий ракетний удар у Полтаві 6 житлових будинків та дитсадок залишились без теплопостачання.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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poltavaПолтава

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