Toyota впервые в истории продала более 10 млн авто за год

Компания Toyota Motor Corp сообщила, что ее глобальные продажи авто за финансовый 2023 год выросли на 7,3% до рекордных 10,31 миллиона единиц. Это впервые количество продаж превысило отметку 10 миллионов за один финансовый год, сообщает Kyodo News, передает УНН.

Детали

Рекордный результат был достигнут благодаря росту зарубежных продаж на 7% до 8,78 млн авто. Toyota активно наращивала продажи гибридных версий популярных моделей, таких как Corolla и RAV4, в Северной Америке и Европе.

На внутреннем японском рынке продажи выросли на 8,7% - до 1,53 млн авто. Однако компания отметила, что скандалы в ее дочерних фирмах негативно повлияли на этот показатель во второй половине года.

В целом продажи всей группы Toyota, включая Daihatsu и Hino Motors, за прошлый фингод выросли на 5% - до рекордных 11,09 млн авто.

В то же время глобальное производство Toyota в 2023 фингоду выросло на 9,2% - до 9,97 млн авто, но не достигло цели в 10,1 млн из-за недавних скандалов с фальсификацией данных в компаниях группы.

В частности, производство непосредственно Toyota выросло на 5% - до рекордных 6,66 млн авто благодаря высокому спросу в Северной Америке и Европе. В Японии показатель вырос на 18,7% - до 3,31 млн авто после пандемии COVID-19.

Дополнение

Украинцы также отдают предпочтение автомобилям Toyota. Эта марка держит первые позиции в Украине будь-то гибриды, бензиновые или дизельные авто.

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