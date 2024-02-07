Toyota повышает прогноз годовой прибыли на фоне сокращения дефицита чипов

Компания-автопроизводитель Toyota во вторник повысила прогноз годовой чистой прибыли до рекордно высокого уровня, сообщив о высоких продажах во всех регионах за первые три квартала на фоне ослабления глобального дефицита полупроводников, пишет УНН со ссылкой на The Japan Times.

Детали

Как указано, слабая иена также способствует росту доходов автогиганта, который теперь ожидает получить чистую прибыль в размере 4,5 триллиона йен (30 миллиардов долларов) за год, заканчивающийся в марте, по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,95 триллиона йен.

Чистая прибыль в третьем квартале выросла на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив почти 1,36 триллиона йен, сообщила компания.

Но скандалы, связанные с фальсификацией двигателей и испытаний на безопасность в дочерних компаниях Toyota, заставили компанию немного пересмотреть в сторону понижения план по объему продаж на финансовый год.

Финансовый директор Ёичи Миядзаки заявил, что нехватка чипов привела к "накоплению" заказов на автомобили в начале 2023 года.

"В этом квартале мы работали на спринте, поэтому не заставляем наших клиентов ждать", - сказал он журналистам.

"Это правда, что мы были перегружены из-за нехватки рабочей силы, затрагивающей наших поставщиков. Мы хотим переосмыслить нашу скорость, чтобы выиграть гонку на длинные дистанции", - добавил он.

Производство автомобилей значительно восстановилось после дефицита полупроводников и поставок, которые ударили по отрасли в последние годы.

На прошлой неделе Toyota объявила о рекордных продажах автомобилей всех своих брендов в 11,2 миллиона в 2023 году, сохранив за собой звание самого продаваемого автопроизводителя в мире.

Но нарушения в тестировании в дочерних компаниях, включая Daihatsu, которая производит мини-автомобили, скорее всего, ударят по продажам в Японии, сказал Миядзаки.

Хотя ожидается, что продажи автомобилей в Европе и Северной Америке в марте вырастут, прогнозируемое сокращение продаж на внутреннем рынке привело к тому, что Toyota сократила объем продаж в 2023-2024 годах до 9,45 миллиона с 9,60 миллиона.

"Если воздействие продлится, мы ожидаем, что количество транспортных средств еще больше снизится", - добавил Миядзаки.

Дополнение

Toyota стала пионером гибридных автомобилей со своей популярной моделью Prius, и критики говорят, что компания не спешила внедрять двигатели с батарейным питанием, даже несмотря на то, что спрос на автомобили с низким уровнем выбросов растет.

Согласно официальным данным, опубликованным на прошлой неделе, в 2023 году Китай обогнал Японию как крупнейшего в мире экспортера автомобилей, и это изменение вызвано доминированием страны в производстве электромобилей.

Теперь японские автопроизводители догоняют: Toyota планирует продавать 1,5 миллиона электромобилей ежегодно к 2026 году и 3,5 миллиона к 2030 году.

Компания также надеется наладить массовое производство твердотельных аккумуляторов, которые заряжаются быстрее, чем обычные, и дают электромобилям больший запас хода.

Несмотря на это, Toyota вряд ли откажется от гибридов, считает автомобильный аналитик Bloomberg Intelligence Тацуо Ёсида.