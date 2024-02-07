Toyota підвищує прогноз річного прибутку на тлі скорочення дефіциту чіпів

Компанія-автовиробник Toyota у вівторок підвищила прогноз річного чистого прибутку до рекордно високого рівня, повідомивши про високі продажі в усіх регіонах за перші три квартали на тлі ослаблення глобального дефіциту напівпровідників, пише УНН з посиланням на The Japan Times.

Деталі

Як зазначено, слабка єна також сприяє зростанню доходів автогіганта, який тепер очікує отримати чистий прибуток обсягом 4,5 трильйона єн (30 мільярдів доларів) за рік, що закінчується в березні, порівняно з попереднім прогнозом у 3,95 трильйона єн.

Чистий прибуток у третьому кварталі зріс на 86% порівняно з аналогічним періодом минулого року, становивши майже 1,36 трильйона єн, повідомила компанія.

Але скандали, пов'язані з фальсифікацією двигунів і випробувань на безпеку в дочірніх компаніях Toyota, змусили компанію трохи переглянути в бік зниження план за обсягом продажів на фінансовий рік.

Фінансовий директор Йоічі Міядзакі заявив, що брак чіпів призвів до "накопичення" замовлень на автомобілі на початку 2023 року.

"У цьому кварталі ми працювали на спринті, тому не змушуємо наших клієнтів чекати", - сказав він журналістам.

"Це правда, що ми були перевантажені через брак робочої сили, що зачіпає наших постачальників. Ми хочемо переосмислити нашу швидкість, щоб виграти перегони на довгі дистанції", - додав він.

Виробництво автомобілів значно відновилося після дефіциту напівпровідників і поставок, які вдарили по галузі в останні роки.

Минулого тижня Toyota оголосила про рекордні продажі автомобілів усіх своїх брендів в 11,2 мільйона у 2023 році, зберігши за собою звання автовиробника, який найбільше продається у світі.

Але порушення в тестуванні в дочірніх компаніях, включно з Daihatsu, яка виробляє міні-автомобілі, найімовірніше, вдарять по продажах у Японії, сказав Міядзакі.

Хоча очікується, що продажі автомобілів у Європі та Північній Америці в березні зростуть, прогнозоване скорочення продажів на внутрішньому ринку призвело до того, що Toyota скоротила обсяг продажів у 2023-2024 роках до 9,45 мільйона з 9,60 мільйона.

"Якщо вплив триватиме, ми очікуємо, що кількість транспортних засобів ще більше знизиться", - додав Міядзакі.

Доповнення

Toyota стала піонером гібридних автомобілів зі своєю популярною моделлю Prius, і критики кажуть, що компанія не поспішала впроваджувати двигуни з батарейним живленням, навіть попри те, що попит на автомобілі з низьким рівнем викидів зростає.

Згідно з офіційними даними, опублікованими минулого тижня, у 2023 році Китай обігнав Японію як найбільшого у світі експортера автомобілів, і ця зміна спричинена домінуванням країни у виробництві електромобілів.

Тепер японські автовиробники наздоганяють: Toyota планує продавати 1,5 мільйона електромобілів щорічно до 2026 року і 3,5 мільйона до 2030 року.

Компанія також сподівається налагодити масове виробництво твердотільних акумуляторів, які заряджаються швидше, ніж звичайні, і дають електромобілям більший запас ходу.

Попри це, Toyota навряд чи відмовиться від гібридів, вважає автомобільний аналітик Bloomberg Intelligence Тацуо Йосіда.