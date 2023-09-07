Торт и взрывы - Буданов поздравил с Днем военной разведки

Детали

Видео опубликовано без комментариев. На нем главный разведчик страны задувает свечи на торте, что сопровождается звуком взрыва. Завершается поздравление призывом загадывать желания.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, День военной разведки отмечался как ведомственный праздник. Седьмого сентября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, на основании которого профессиональный праздник украинских разведчиков отмечается на общегосударственном уровне.

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