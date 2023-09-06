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Сьогодні День воєнної розвідки України: історія створення, ГУР МОУ у протидії російській агресії

Сьогодні День воєнної розвідки України: історія створення, ГУР МОУ у протидії російській агресії

Київ • УНН

 • 649427 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні, сьомого вересня, відзначається День воєнної розвідки України. З 2007 року, згідно наказу Міноборони України, День воєнної розвідки відзначався як відомче свято. Сьомого вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, на підставі якого професійне свято українських розвідників відзначається на загальнодержавному рівні, пише УНН.

Історія української розвідки

Прототип розвідувальної служби у козацькому війську створив Богдан Хмельницький. Її очолював отаман Лаврін Капуста. Вважається, що у ті части козацькі розвідники вважалися одними з найкращих у Європі.

Під час боротьби за незалежність 20-х років ХХ століття тодішні керівники української держави теж займалися створенням військової розвідки. Однак, через поразку створити повноцінну та ефективну службу так і не вдалося.
Хоча, до кінця 30- років при уряді УНР в еміграції діяли розвідувальні органи.

Після здобуття Україною незалежності у 1991 році перед військово-політичним керівництвом теж постало завдання створення ефективної розвідувальної служби. Ії організаційне ядро спершу складалося зі співробітників розвідувального управління штабу Київського військового округу.

7 вересня був підписаний указ про створення Управління військової стратегічної розвідки Міністерства оборони України.
У 1993 році воно було трансформоване у Головне управління військової розвідки Міноборони України, яке очолив генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.
Наступного року структура отримала вже звичну для українців назву — Головне управління розвідки Міноборони України.

ГУР МОУ у протидії російській агресії

З перших годин повномасштабного російського вторгнення українські розвідники ведуть плідну роботу зі знищення та підриву обороноздатності ворога. Недарма штаб-квартира ГУР МОУ є однією з ключових цілей для російських ракет.

Важко навіть уявити скільки операцій провели наші розвідники з початку війни. Деталі деяких вже відомі, подробиці інших дізнаємося згодом.

Взяти хоча б останні декілька тижнів. Напередодні Дня Незалежності України за допомогою дрона був атакований штаб окупантів в Енергодарі, пошкоджений російський літак над Чорним морем.

Зухвала висадка у Криму на День Незалежності і встановлення українського прапора.

Українські розвідники знищили російський спостережний комплекс “авантопст”. Не забуваємо про періодичні “інциденти” біля Кримського мосту.

Керівник ГУР Кирило Буданов натякнув на причетність до знищення двох військо-транспортних літаків на аеродромі у пскові.

І без сумніву вершиною діяльності ГУР МОУ на даний момент є операція “Синиця”, у рамках якої українським розвідникам вдалося переманити російського пілота, який перегнав в Україну вертоліт МІ-8.

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