Сьогодні День воєнної розвідки України: історія створення, ГУР МОУ у протидії російській агресії

Історія української розвідки

Прототип розвідувальної служби у козацькому війську створив Богдан Хмельницький. Її очолював отаман Лаврін Капуста. Вважається, що у ті части козацькі розвідники вважалися одними з найкращих у Європі.

Під час боротьби за незалежність 20-х років ХХ століття тодішні керівники української держави теж займалися створенням військової розвідки. Однак, через поразку створити повноцінну та ефективну службу так і не вдалося.

Хоча, до кінця 30- років при уряді УНР в еміграції діяли розвідувальні органи.

Після здобуття Україною незалежності у 1991 році перед військово-політичним керівництвом теж постало завдання створення ефективної розвідувальної служби. Ії організаційне ядро спершу складалося зі співробітників розвідувального управління штабу Київського військового округу.

7 вересня був підписаний указ про створення Управління військової стратегічної розвідки Міністерства оборони України.

У 1993 році воно було трансформоване у Головне управління військової розвідки Міноборони України, яке очолив генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.

Наступного року структура отримала вже звичну для українців назву — Головне управління розвідки Міноборони України.

ГУР МОУ у протидії російській агресії

З перших годин повномасштабного російського вторгнення українські розвідники ведуть плідну роботу зі знищення та підриву обороноздатності ворога. Недарма штаб-квартира ГУР МОУ є однією з ключових цілей для російських ракет.

Важко навіть уявити скільки операцій провели наші розвідники з початку війни. Деталі деяких вже відомі, подробиці інших дізнаємося згодом.

Взяти хоча б останні декілька тижнів. Напередодні Дня Незалежності України за допомогою дрона був атакований штаб окупантів в Енергодарі, пошкоджений російський літак над Чорним морем.

Зухвала висадка у Криму на День Незалежності і встановлення українського прапора.

Українські розвідники знищили російський спостережний комплекс “авантопст”. Не забуваємо про періодичні “інциденти” біля Кримського мосту.

Керівник ГУР Кирило Буданов натякнув на причетність до знищення двох військо-транспортних літаків на аеродромі у пскові.

І без сумніву вершиною діяльності ГУР МОУ на даний момент є операція “Синиця”, у рамках якої українським розвідникам вдалося переманити російського пілота, який перегнав в Україну вертоліт МІ-8.

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