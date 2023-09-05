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"Для мене найголовніше не брати участь у злочинах": пілот рф про позицію щодо війни та співпрацю з ГУР

"Для мене найголовніше не брати участь у злочинах": пілот рф про позицію щодо війни та співпрацю з ГУР

Київ • УНН

 • 448113 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Російський пілот, який перегнав на територію України гелікоптер Мі-8, 28-річний Максим Кузьмінов, розповів, що пішов на співпрацю з українськими розвідниками, щоб не брати участь у злочинах. Під час пресконференції він наголосив, що його ніхто не змушував брати участь у спецоперації, це було його власним рішенням, пише УНН.

Цитата

"Що послужило поштовхом до мого рішення? Це повне усвідомлення та розуміння усього, що відбувається. І я для себе вирішив, що цей злочин найжорстокіший, і я просто не братиму участі в цьому, як би воно не було.

Так, у мене в росії залишився літак, відносно непогана зарплатня, дві квартири, майже пенсія. Мене багато чого насправді тримало там, але зараз для мене це не важливо. Для мене найголовніше було не брати участь у цих злочинах", - розповів Кузьмінов.

Деталі

Пілот розповів, що служив у військовій частині №13984 у черніговці приморський краю, а на момент початку війни перебував в амурській області, де виконував обов'язки начальника авіації будівництва Байкал-Амурської магістралі. Під час вторгнення, за його словами, виконував лише транспортні завдання.

"У мене було перевезення військ, вантажів. Жодних ударів, я нічого цього не завдавав. Якби довелося, я цього не робив би. Іноді, звичайно, мені доводилося залітати на територію України з такою самою метою, з перевезенням військ. Був у Маріуполі та Бердянську", - сказав пілот.

Кузьмінов зазначив, що зв'язався з представниками Головного управління розвідки Міноборони України через сторінку у Telegram, де потім був створений секретний чат. Він наголосив, що його "ніхто ні до чого не змушував, ні у чому не звинувачував": "Я сам так вирішив, і вже надалі пів року ми будували маршрути, думали як краще та безпечніше, і ось власне 9 числа (серпня, - ред.) все сталося".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ГУР підтвердили, що вертоліт рф перелетів на одну з авіабаз ЗС України

За словами пілота, 9 серпня він отримав офіційну заявку на виліт, і уточнив, що "не просто вкрав вертоліт, а офіційно перегнав його з точки А в точку Б". Він додав, що маршрут та місце посадки вертольота були заздалегідь узгоджені з українськими розвідниками.

"О 16:30 я виконав зліт з аеродрому курськ в Харківську область, приблизно 20 км від кордону. Далі уже в районі населеного пункту Шебекіно я летів на гранично низькій висоті, приблизно 5-10 кілометрів, в режимі радіомовчання. При перетині кордону по мені почали вести вогонь. Хто його вів я точно сказати не можу, але припускаю, що це була російська сторона", - розповів Кузьмінов, додавши, що під час обстрілу отримав поранення в ногу.

Своєю чергою, представник ГУР Андрій Юсов заявив: "Максим Кузьмінов, капітан, пілот вертольота Мі-8, його рішення ідейне, принципове, політичне. Рішення людини, яка засуджує геноцидну війну росії проти України, дії путінського режиму, і, звичайно, це все потребувало надзвичайно складної роботи, перевірки, супроводу. Важливо, що пілот вийшов перший з ініціативою до української сторони".

Нагадаємо

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, що українські розвідники ретельно перевірили російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну гелікоптер Мі-8 разом з екіпажем.

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