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"Для меня самое главное не участвовать в преступлениях": пилот рф о позиции по войне и сотрудничестве с ГУР

Киев • УНН

 • 448109 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Российский пилот, который перегнал на территорию Украины вертолет Ми-8, 28-летний Максим Кузьминов, рассказал, что пошел на сотрудничество с украинскими разведчиками, чтобы не участвовать в преступлениях. Во время пресс-конференции он подчеркнул, что его никто не заставлял участвовать в спецоперации, это было его собственным решением, пишет УНН.

Цитата

"Что послужило толчком к моему решению? Это полное осознание и понимание всего происходящего. И я для себя решил, что это преступление самое жестокое, и я просто не буду участвовать в этом, как бы оно ни было.

Да, у меня в россии остался самолет, относительно неплохая зарплата, две квартиры, почти пенсия. Меня многое на самом деле держало там, но сейчас для меня это не важно. Для меня самое главное было не участвовать в этих преступлениях", - рассказал Кузьминов.

Детали

Пилот рассказал, что служил в воинской части №13984 в черниговке приморский края, а на момент начала войны находился в амурской области, где исполнял обязанности начальника авиации строительства Байкал-Амурской магистрали. Во время вторжения, по его словам, выполнял лишь транспортные задачи.

"У меня была перевозка войск, грузов. Никаких ударов, я ничего этого не наносил. Если бы пришлось, я этого не делал бы. Иногда, конечно, мне приходилось залетать на территорию Украины с такой же целью, с перевозкой войск. Был в Мариуполе и Бердянске", - сказал пилот.

Кузьминов отметил, что связался с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через страницу в Telegram, где затем был создан секретный чат. Он подчеркнул, что его "никто ни к чему не принуждал, ни в чем не обвинял": "Я сам так решил, и уже в дальнейшем полгода мы строили маршруты, думали как лучше и безопаснее, и вот собственно 9 числа (августа, - ред.) все произошло".

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По словам пилота, 9 августа он получил официальную заявку на вылет, и уточнил, что "не просто украл вертолет, а официально перегнал его из точки А в точку Б". Он добавил, что маршрут и место посадки вертолета были заранее согласованы с украинскими разведчиками.

"В 16:30 я выполнил взлет с аэродрома Курск в Харьковскую область, примерно 20 км от границы. Далее уже в районе населенного пункта Шебекино я летел на предельно низкой высоте, примерно 5-10 километров, в режиме радиомолчания. При пересечении границы по мне начали вести огонь. Кто его вел я точно сказать не могу, но предполагаю, что это была российская сторона", - рассказал Кузьминов, добавив, что во время обстрела получил ранение в ногу.

В свою очередь, представитель ГУР Андрей Юсов заявил: "Максим Кузьминов, капитан, пилот вертолета Ми-8, его решение идейное, принципиальное, политическое. Решение человека, который осуждает геноцидную войну России против Украины, действия путинского режима, и, конечно, это все требовало чрезвычайно сложной работы, проверки, сопровождения. Важно, что пилот вышел первый с инициативой к украинской стороне".

Напомним

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, что украинские разведчики тщательно проверили российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вертолет Ми-8 вместе с экипажем.

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