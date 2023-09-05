Російського пілота, який перегнав Мі-8 в Україну, ретельно перевірили - Юсов

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"При проведенні і реалізації подібних операцій, ці всі речі передбачаються. І коли офіційно Україна закликає і на початку повномасштабної агресії закликає росіян на наш бік разом із технікою, це ж не пропаганда, не брехня. Це правда. І ось ми зараз бачимо наочну реалізацію цього проєкту", - сказав Юсов.

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За його словами, українські спецслужби провели відповідний комплекс заходів перевірки щодо російського пілота.

"Весь комплекс заходів, абсолютно різноманітних, вжиті для того, щоб пересвідчитися, що мова йде не про ворожу гру, не про контргру, а про реалізацію нашої операції і про справжні наміри пілота з того боку", - сказав представник ГУР.

Нагадаємо

У серпні 2023 року Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію "Синиця", у ході якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав вертоліт Мі-8 на територію України. У фільмі "Збиті льотчики росії" він розповів, що метою вчинку було "не сприяти злочинам" країни-агресора.