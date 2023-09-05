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Российского пилота, который перегнал Ми-8 в Украину, тщательно проверили - Юсов

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украинские разведчики тщательно проверили российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вертолет Ми-8 вместе с экипажем. Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"При проведении и реализации подобных операций, эти все вещи предусматриваются. И когда официально Украина призывает и в начале полномасштабной агрессии призывает россиян на нашу сторону вместе с техникой, это же не пропаганда, не ложь. Это правда. И вот мы сейчас видим наглядную реализацию этого проекта", - сказал Юсов.

Детали

По его словам, украинские спецслужбы провели соответствующий комплекс мероприятий проверки в отношении российского пилота.

"Весь комплекс мероприятий, абсолютно разнообразных, приняты для того, чтобы убедиться, что речь идет не о вражеской игре, не о контригре, а о реализации нашей операции и об истинных намерениях пилота с той стороны", - сказал представитель ГУР.

Напомним

В августе 2023 года Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию "Синица", в ходе которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины. В фильме "Сбитые летчики россии" он рассказал, что целью поступка было "не способствовать преступлениям" страны-агрессора.

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