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"Там була інша ціль" - Буданов про нещодавні вибухи біля Кримського мосту

"Там була інша ціль" - Буданов про нещодавні вибухи біля Кримського мосту

Київ • УНН

 • 3420074 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов прокоментував нещодавні вибухи поблизу Кримського мосту, який з’єднує окупований Крим із росією. За його словами, ціллю був не міст, пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Цитата

"Я вам хочу прямо сказати, що там була інша ціль. Але чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу. Не значно. Вони вірять, що це йшло в міст. В принципі хай вірять. Тут вже нічого такого", – заявив Буданов.

Який саме об’єкт планували уразити Буданов не уточнив. За його висловами, використання засобу ураження не призвело до значного збитку, оскільки цей засіб не досяг моста, він відійшов "трошки далі".

«Але оскільки вони чотири зенітні ракети використали для ураження того об’єкта, вони його трохи збили з курсу. Не значно. І він зачепив Кримський міст, зрештою. Але те, що він його зачепив, то це ніщо в порівнянні з тим, коли вони застосували дими з точки зору місцевого населення. От тоді почалася паніка. Бо коли пішов масштабно дим, а перед цим були вибухи, люди почали «сарафанним радіо» просто розганяти страшну паніку»,- сказав очільник ГУР.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Інтелектуальна криза" - в ГУР розповіли, як окупанти намагаються захистити Керченський міст

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