"Там була інша ціль" - Буданов про нещодавні вибухи біля Кримського мосту

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"Я вам хочу прямо сказати, що там була інша ціль. Але чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу. Не значно. Вони вірять, що це йшло в міст. В принципі хай вірять. Тут вже нічого такого", – заявив Буданов.

Який саме об’єкт планували уразити Буданов не уточнив. За його висловами, використання засобу ураження не призвело до значного збитку, оскільки цей засіб не досяг моста, він відійшов "трошки далі".

«Але оскільки вони чотири зенітні ракети використали для ураження того об’єкта, вони його трохи збили з курсу. Не значно. І він зачепив Кримський міст, зрештою. Але те, що він його зачепив, то це ніщо в порівнянні з тим, коли вони застосували дими з точки зору місцевого населення. От тоді почалася паніка. Бо коли пішов масштабно дим, а перед цим були вибухи, люди почали «сарафанним радіо» просто розганяти страшну паніку»,- сказав очільник ГУР.

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