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"Там была другая цель" - Буданов о недавних взрывах возле Крымского моста

Киев • УНН

 • 3420072 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов прокомментировал недавние взрывы вблизи Крымского моста, который соединяет оккупированный Крым с россией. По его словам, целью был не мост, пишет УНН с ссылкой на Радио Свобода.

Цитата

"Я вам хочу прямо сказать, что там была другая цель. Но четыре зенитные ракеты были пущены на ее перехват и, немножко подбив, сбились с курса. Не значительно. Они верят, что это шло в мост. В принципе пусть верят. Здесь уже ничего такого", – заявил Буданов.

Какой именно объект планировали поразить Буданов не уточнил. По его высказываниям, использование средства поражения не привело к значительному ущербу, поскольку это средство не достигло моста, оно отошло "немножко дальше".

«Но поскольку они четыре зенитные ракеты использовали для поражения того объекта, они его немного сбили с курса. Не значительно. И он задел Крымский мост, в конце концов. Но то, что он его задел, то это ничто по сравнению с тем, когда они применили дымы с точки зрения местного населения. Вот тогда началась паника. Потому что когда пошел масштабно дым, а перед этим были взрывы, люди начали «сарафанным радио» просто разгонять страшную панику», - сказал глава ГУР.

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