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Сили оборони пошкодили російський літак в Чорному морі - розвідка

Сили оборони пошкодили російський літак в Чорному морі - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі поблизу острова Зміїний. Українська ракета пошкодила російський борт, який одразу ж залишити місце події, повідомляє у середу Головне управління розвідки МО України, пише УНН.

Цитата

«У територіальних водах України поблизу острова Зміїний, у районі так званих «вишок бойка», відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера.

«Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером «москва» ― жодної шкоди українським військовим завдано не було. У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше Україна спростувала російські заяви про знищення військового катера американського виробництва з десантною групою Збройних сил України поблизу острова Зміїний.

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