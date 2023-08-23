Сили оборони пошкодили російський літак в Чорному морі - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі поблизу острова Зміїний. Українська ракета пошкодила російський борт, який одразу ж залишити місце події, повідомляє у середу Головне управління розвідки МО України, пише УНН.
Цитата
«У територіальних водах України поблизу острова Зміїний, у районі так званих «вишок бойка», відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера.
«Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером «москва» ― жодної шкоди українським військовим завдано не було. У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше Україна спростувала російські заяви про знищення військового катера американського виробництва з десантною групою Збройних сил України поблизу острова Зміїний.