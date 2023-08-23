Силы обороны повредили российский самолет в Черном море - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету в Черном море вблизи острова Змеиный. Украинская ракета повредила российский борт, который сразу же покинул место происшествия, сообщает в среду Главное управление разведки МО Украины, пишет УНН.
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«В территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых «вышек бойка», произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров. Самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера.
«На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером «москва» - никакого вреда украинским военным нанесен не был. В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее Украина опровергла российские заявления об уничтожении военного катера американского производства с десантной группой Вооруженных сил Украины вблизи острова Змеиный.