Силы обороны повредили российский самолет в Черном море - разведка

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«В территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых «вышек бойка», произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров. Самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера.

«На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером «москва» - никакого вреда украинским военным нанесен не был. В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее Украина опровергла российские заявления об уничтожении военного катера американского производства с десантной группой Вооруженных сил Украины вблизи острова Змеиный.