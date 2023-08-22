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В Україні спростували фейки рф про знищення катера ЗСУ біля Зміїного - CNN

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна спростувала російські заяви про знищення військового катера американського виробництва з десантною групою Збройних сил України поблизу острова Зміїний. Про це повідомив CNN речник ВМС України Дмитро Плетенчук, передає УНН.

Цитата

“Подібного інциденту в ВМС України не було. Втрат серед особового складу ВМС немає. Відповідно, в цьому випадку нам нема чого коментувати", - сказав речник ВМС.

Доповнення

Раніше міністерство оборони росії опублікувало відео, на якому нібито показано інцидент з військовим катером, але не надало додаткових подробиць.

"Швидкісна надводна ціль активно маневрувала, намагалася ухилитися від вогню винищувачів, але була успішно вражена авіаційною гарматою", - повідомили в відомстві міноборони окупантів.

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