Міноборони рф заявляє про збиття чотирьох дронів: по два під москвою і в брянській області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міноборони росії стверджує, що вночі над територією московської області рф силами російської ППО нібито було знищено 2 безпілотники, і ще 2 дрони нібито придушено комплексами РЕБ над територією брянської області рф, передає УНН.
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Повідомляється, що два БПЛА нібито виявлені засобами ППО і придушені комплексами РЕБ над територією брянської області.
Також повідомляється, що ще два БПЛА було виявлено і нібито знищено засобами ППО над територією московської області.
"ППО збила два ударні безпілотники - в районі красногорська і часцов, на місця виїхали спецслужби", - ідеться також у телеграм-каналі мера москви сергія собяніна.
Міноборони рф стверджує, що постраждалих немає.
Доповнення
Уночі в красногорську, московська область, було чути вибух. Також про вибух повідомляли жителі строгіно, московська область.