Минобороны рф заявляет о сбитии четырех дронов: по два под москвой и в брянской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Минобороны россии утверждает, что ночью над территорией московской области рф силами российской ПВО якобы было уничтожено 2 беспилотника, и еще 2 дрона якобы подавлены комплексами РЭБ над территорией брянской области рф, передает УНН.
Детали
Сообщается, что два БПЛА якобы обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией брянской области.
Также сообщается, что еще два БПЛА были обнаружены и якобы уничтожены средствами ПВО над территорией московской области.
"ПВО сбила два ударных беспилотника - в районе красногорска и часцов, на места выехали спецслужбы", - говорится также в телеграм-канале мэра москвы сергея собянина.
Минобороны рф утверждает, что пострадавших нет.
Дополнение
Ночью в красногорске, московская область, был слышен взрыв. Также о взрыве сообщали жители строгино, московская область.