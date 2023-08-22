В Украине опровергли фейки рф об уничтожении катера ВСУ возле Змеиного - CNN

Цитата

“Подобного инцидента в ВМС Украины не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в этом случае нам нечего комментировать", - сказал спикер ВМС.

Дополнение

Ранее министерство обороны россии опубликовало видео, на котором якобы показан инцидент с военным катером, но не предоставило дополнительных подробностей.

"Скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителей, но была успешно поражена авиационной пушкой", - сообщили в ведомстве минобороны оккупантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минобороны рф заявляет о сбитии четырех дронов: по два под москвой и в брянской области