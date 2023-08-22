В Украине опровергли фейки рф об уничтожении катера ВСУ возле Змеиного - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина опровергла российские заявления об уничтожении военного катера американского производства с десантной группой Вооруженных сил Украины вблизи острова Змеиный. Об этом сообщил CNN представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
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“Подобного инцидента в ВМС Украины не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в этом случае нам нечего комментировать", - сказал спикер ВМС.
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Ранее министерство обороны россии опубликовало видео, на котором якобы показан инцидент с военным катером, но не предоставило дополнительных подробностей.
"Скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителей, но была успешно поражена авиационной пушкой", - сообщили в ведомстве минобороны оккупантов.
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