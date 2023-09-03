Українські розвідники знищили російський комплекс "аванпост"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Воїни Головного управління розвідки Міноборони України знищили російський спостережний комплекс "аванпост", який у росії називають "надійний вартовий кордону". Про це пише УНН, посилаючись на сторінку ГУР МОУ в Telegram.
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"Цей комплекс трохи заважав Силам безпеки та оборони України на Північному напрямку, тому з "надьожного стража" московії його перетворили у "безнадьожного", - розповіли розвідники.
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У ГУР повідомили, що ворог використовує ці комплекси для контролю над кордоном, територією важливих об’єктів та для ведення розвідки. За їх словами, оптика, якою обладнаний "аванпост", дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 кілометрів у денний час та до 4 кілометрів у нічний.
Також спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку та сервером для фіксації даних.
Нагадаємо
ГУР МО України повідомили, що 23 серпня в штабі відділення фсб в Енергодарі, Запорізької області, пролунали вибухи; було ліквідовано особовий склад окупантів. А у День Незалежності, 24 серпня, у місті Кам’янка-Дніпровська, був поранений "заступник голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації.