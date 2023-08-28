У ГУР розповіли, як українці "привітали" рашистів з Днем Незалежності та Днем прапора
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У День Державного прапора України в штабі відділення фсб в Енергодарі, Запорізької області, пролунали вибухи. Було ліквідовано особовий склад окупантів. А у День Незалежності, у місті Кам’янка-Дніпровська, був поранений «заступник голови» окупаційної військово-цивільної адміністрації. Про це розповіли в ГУР МО України, пише УНН.
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23 серпня в штабі відділення фсб міста Енергодар Запорізької області пролунав вибух під час заходу для особового складу окупаційних військ. Гучно було близько 19.00, у момент найбільшої концентрації рашистів, вказали в ГУР.
Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі був нанесений ще один удар, який додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі.
На місце події прибули пожежники та карети швидкої допомоги. Тіла вбитих загарбників кількома військовими «Уралами» відвезли у напрямку Мелітополя.
А 24 серпня у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області у межах святкування Дня Незалежності України близько шостої ранку у вікно помешкання «заступника голови» окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта олександра реймера завітав український дрон-камікадзе. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні.