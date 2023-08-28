В ГУР рассказали, как украинцы "поздравили" рашистов с Днем Независимости и Днем флага

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В День Государственного флага Украины в штабе отделения фсб в Энергодаре, Запорожской области, прогремели взрывы. Был ликвидирован личный состав оккупантов. А в День Независимости, в городе Каменка-Днепровская, был ранен «заместитель председателя» оккупационной военно-гражданской администрации. Об этом рассказали в ГУР МО Украины, пишет УНН.

Детали

23 августа в штабе отделения фсб города Энергодар Запорожской области прогремел взрыв во время мероприятия для личного состава оккупационных войск. Громко было около 19.00, в момент наибольшей концентрации рашистов, указали в ГУР.

После начала эвакуации по парковочной площадке вблизи здания был нанесен еще один удар, который дополнительно уничтожил личный состав оккупантов, а также значительно повредил расположенные там автомобили.

На место происшествия прибыли пожарные и кареты скорой помощи. Тела убитых захватчиков несколькими военными «Уралами» увезли в направлении Мелитополя.

А 24 августа в городе Каменка-Днепровская’Васильевского района Запорожской области в рамках празднования Дня Независимости Украины около шести утра в окно квартиры «заместителя председателя» оккупационной военно-гражданской администрации, коллаборанта Александра Реймера посетил украинский дрон-камикадзе. Раненого коллаборациониста эвакуировали в больницу.

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