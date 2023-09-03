Украинские разведчики уничтожили российский комплекс "аванпост"

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"Этот комплекс немного мешал Силам безопасности и обороны Украины на Северном направлении, поэтому из "надёжного стража" московии его превратили в "безнадежного", - рассказали разведчики.

Детали

В ГУР сообщили, что враг использует эти комплексы для контроля над границей, территорией важных объектов и для ведения разведки. По их словам, оптика, которой оборудован "аванпост", позволяет распознавать человека на расстоянии до 10 километров в дневное время и до 4 километров в ночное.

Также наблюдательный пункт оснащен автономной системой питания, радиолокатором, ретрансляторами связи и сервером для фиксации данных.

Напомним

ГУР МО Украины сообщили, что 23 августа в штабе отделения фсб в Энергодаре, Запорожской области, прогремели взрывы; был ликвидирован личный состав оккупантов. А в День Независимости, 24 августа, в городе Каменка-Днепровская, был ранен "заместитель председателя" оккупационной военно-гражданской администрации.