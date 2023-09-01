Війна має бути перенесена на територію росії - Буданов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував перенесення війни на територію росії, зауваживши, що це "чудова ідея". Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, пише УНН.
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"Чудова ідея, як на мене. Ми не працюємо такими методами, якими працює рф, тому порівнювати це абсолютно неправильно. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою, зрозуміло, для нас є російська федерація та інші території, де знаходиться їх вплив для того, щоб їх розтягнути і скувати", - наголосив очільник ГУР.
На питання журналістки, чи будуть це точкові удари, чи операції ширшого масштабу, Буданов відповів: "Чим ширші вони будуть, тим краще".
Нагадаємо
Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, що після перемоги України у росії можуть з'явитися реваншистські настрої, країні-агресору знадобиться близько десяти років на відновлення у військовому аспекті.