Буданов: після перемоги України росія захоче реваншу, на відновлення країні-агресору знадобиться близько 10 років

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За словами очільника ГУР, після перемоги Україна зіткнеться з новими викликами та загрозами.

"Перш за все ми маємо розуміти, що після перемоги України у якомусь видозміненому вигляді, проте все ж таки частинка від російської федерації залишиться поряд з нами. Найімовірніше, що через певний час там з'являться реваншистські настрої. Це нормальний колообіг в історії", - розповів Буданов.

Він додав, що з росією "буде пов'язано ще багато роботи".

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"Реваншизм (буде, - ред.) з часом. росії потрібно буде відновлюватися у військовому аспекті близько десяти років. Якраз десять років - це нормальний період, щоб все це переосмислити й заново почати готувати реванш... Якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо в нас буде набагато більше років. Але мінімально десять років у нас буде", - заявив він.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Найближчим часом росія буде створювати нові фейки щодо “масової мобілізації” в Україні, “зневіри українських партнерів у можливості перемоги”, “ нерезультативного контрнаступу”, “тотальної корупції” та “прекрасного життя на окупованих територіях”.