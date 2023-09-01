Буданов: після перемоги України росія захоче реваншу, на відновлення країні-агресору знадобиться близько 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Після перемоги України у росії можуть з'явитися реваншистські настрої, країні-агресору знадобиться близько десяти років на відновлення у військовому аспекті. Таку думку в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук висловив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, передає УНН.
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За словами очільника ГУР, після перемоги Україна зіткнеться з новими викликами та загрозами.
"Перш за все ми маємо розуміти, що після перемоги України у якомусь видозміненому вигляді, проте все ж таки частинка від російської федерації залишиться поряд з нами. Найімовірніше, що через певний час там з'являться реваншистські настрої. Це нормальний колообіг в історії", - розповів Буданов.
Він додав, що з росією "буде пов'язано ще багато роботи".
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"Реваншизм (буде, - ред.) з часом. росії потрібно буде відновлюватися у військовому аспекті близько десяти років. Якраз десять років - це нормальний період, щоб все це переосмислити й заново почати готувати реванш... Якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо в нас буде набагато більше років. Але мінімально десять років у нас буде", - заявив він.
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Найближчим часом росія буде створювати нові фейки щодо “масової мобілізації” в Україні, “зневіри українських партнерів у можливості перемоги”, “ нерезультативного контрнаступу”, “тотальної корупції” та “прекрасного життя на окупованих територіях”.