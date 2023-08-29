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У росії затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України - ГУР

У росії затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України - ГУР

Київ • УНН

 • 587950 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. У кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Найближчим часом росія буде створювати нові фейки щодо “масової мобілізації” в Україні, “зневіри українських партнерів у можливості перемоги”, “ нерезультативного контрнаступу”, “тотальної корупції” та “прекрасного життя на окупованих територіях”. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.

Цитата

“25 серпня 2023 року в адміністрації російського диктатора відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах. У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації путіна сєрґєй кірієнко, кремлівські „технологи“ та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері. Тема наради: затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі”, — йдеться у повідомленні ГУР.

Деталі

За даними розвідки, найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:

1) “Масова мобілізація”:

  • начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;
  • начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

2) “Зневіра українських партнерів у можливості перемоги”:

  • уявні “договорняки” про “мир в обмін на території”;
  • фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто “таємну домовленість” київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах Президента України.

3) “Український контрнаступ не має успіхів”:

  • начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;
  • начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;
  • пошук винних в уявних “провалах” заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

4) “Тотальна корупція”:

  • начебто держава не бореться з корупцією, “бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться”;
  • начебто відсутність покарань для корупціонерів.

5) “Прекрасне” життя на окупованих територіях:

  • начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;
  • “розвиток” інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;
  • вільні” вибори в “єдиний день голосування” за законами рф;
  • “Україна відмовляється від окупованих територій” з демонстрацією сфабрикованих документів;
  • українська влада начебто “здає” Куп’янськ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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